Кудашов не стал называть сложной ситуацию с вратарями в сборной России по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов ответил на вопрос о текущей ситуации с голкиперами национальной команды.
Кудашов не стал называть сложной ситуацию с вратарями в сборной России по хоккею
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Не скажу, что у нас непростая ситуация с вратарями. Ребята тоже набираются опыта», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

На первый в сезоне этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла — в состав сборной вошли трое голкиперов — Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров (московское «Динамо») и Александр Самонов (СКА).

Ранее Кудашов заявил, что победа над Швецией не доставила сборной России полного удовлетворения.

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