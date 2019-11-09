Кудашов не стал называть сложной ситуацию с вратарями в сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов ответил на вопрос о текущей ситуации с голкиперами национальной команды.

«Не скажу, что у нас непростая ситуация с вратарями. Ребята тоже набираются опыта», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

На первый в сезоне этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла — в состав сборной вошли трое голкиперов — Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров (московское «Динамо») и Александр Самонов (СКА).

Ранее Кудашов заявил, что победа над Швецией не доставила сборной России полного удовлетворения.