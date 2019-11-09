Кудашов заявил, что победа над Швецией не доставила сборной России полного удовлетворения

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Швеции на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

«Победа не доставила полного удовлетворения. Это наша вторая игра, и хоккеисты должны играть более уверенно и солидно на протяжении всех 60 минут. Не позволять сопернику забирать инициативу из-за неправильных действий. Ненужные удаления не должны ломать нам игру. Сначала был полный контроль, но удаления в начале второго периода полностью перевернули игру», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Он отметил, что на турнире такого уровня любая ошибка или недоработка приводит минимум к переходу инициативы, максимум — к пропущенному голу.

«Процесс осознания этого игроками идёт. Они должны поверить в свои силы, в то, что у нас сильная команда, способная победить любого соперника. Кто-то уже проявляет себя, кто-то сделает это позже, и это нормально», — добавил специалист.

Подопечные Кудашова на первом этапе Еврохоккейтура записали в свой актив одну победу (над Швецией) и одно поражение (от Финляндии). Заключительная, третья игра пройдёт 10 ноября, россияне сыграют с командой Чехии.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла.