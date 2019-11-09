Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

Встреча прошла в финском Хельсинки и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

В основное время в составе российской команды отличились Антон Слепышев, Дамир Жафяров, Кирилл Семёнов, Никита Сошников. Шведы ответили шайбами Карла Клингберга, Микаэля Викстранда, Фредрика Хендемарка и Никласа Ханссона.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победную для сборной России шайбу забросил Сошников.

В следующем матче, который состоится 10 ноября, россияне сыграют с Чехией.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка вызова.