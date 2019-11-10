Шанс на первое место: сборная России проигрывает Чехии в последнем матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею встречается с Чехией в последнем туре Кубка Карьяла — первого этапа Евротура в этом сезоне. У подопечных Алексея Кудашова остаётся шанс занять первое место на турнире, для этого им необходимо одержать победу в основное время. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости

© Алексей Даничев