Шанс на первое место: сборная России проигрывает Чехии в последнем матче Кубка Карьяла
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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10 ноября 2019
Россияне лучше начали матч, безостановочно атаковали, но пропустили первыми, когда к шайбе приложился Ян Коварж. Пока опасных моментов, чтобы отыграться, не было, а начинать второй период придётся в меньшинстве.
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Ржепик бросил на последней секунде и не попал в створ. Звучит сирена на перерыв. (20')
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Под конец периода сыграем в меньшинстве. Шумаков удалён за задержку рукой. (20')
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Слепышев бросает издали и не попадает по воротам. Почему-то не решился нападающий подойти ближе. (19')
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Возникла потасовка у ворот сборной России с подачи Томаша Зогорны. (18')
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10:4 по броскам в пользу России, но 0:1 по заброшенным шайбам. (17')
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Чехи по-прежнему атакуют реже, но опаснее. А на их ворота давления практически нет. (16')
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Коваржа закрыли возле российских ворот, капитан едва не начал драку в ответ. (14')
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Шарипзянов прорвался по центру, но не обыграл при этом вратаря. (13')
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Бурдасов в ответ бросил слева, но российский капитан не так точен. (12')
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