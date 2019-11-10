Шанс на первое место: сборная России проигрывает Чехии в последнем матче Кубка Карьяла

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею встречается с Чехией в последнем туре Кубка Карьяла — первого этапа Евротура в этом сезоне. У подопечных Алексея Кудашова остаётся шанс занять первое место на турнире, для этого им необходимо одержать победу в основное время. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанс на первое место: сборная России проигрывает Чехии в последнем матче Кубка Карьяла
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев
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  • 10 ноября 2019

    Россияне лучше начали матч, безостановочно атаковали, но пропустили первыми, когда к шайбе приложился Ян Коварж. Пока опасных моментов, чтобы отыграться, не было, а начинать второй период придётся в меньшинстве.

  • Ржепик бросил на последней секунде и не попал в створ. Звучит сирена на перерыв. (20')

  • Под конец периода сыграем в меньшинстве. Шумаков удалён за задержку рукой. (20')

  • Слепышев бросает издали и не попадает по воротам. Почему-то не решился нападающий подойти ближе. (19')

  • Возникла потасовка у ворот сборной России с подачи Томаша Зогорны. (18')

  • 10:4 по броскам в пользу России, но 0:1 по заброшенным шайбам. (17')

  • Чехи по-прежнему атакуют реже, но опаснее. А на их ворота давления практически нет. (16')

  • Коваржа закрыли возле российских ворот, капитан едва не начал драку в ответ. (14')

  • Шарипзянов прорвался по центру, но не обыграл при этом вратаря. (13')

  • Бурдасов в ответ бросил слева, но российский капитан не так точен. (12')

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