В борьбе за первую победу: Россия обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала по хоккею

Короткая ссылка
Сергей Стариков
Сборная России по хоккею играет с национальной командой Чехии в рамках второго тура Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Кудашова пытаются реабилитироваться за неудачу во встрече со шведами и одержать первую победу на домашнем этапе Еврохоккейтура. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В борьбе за первую победу: Россия обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала по хоккею
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 14 декабря 2019

    Обоюдоострая игра на льду. На этот раз Кузьменко имел все шансы забросить третью шайбу сборной России, но упустил момент. Семёнов прострелил вдоль ворот, но Александр не смог отправить шайбу в пустой угол и оформить дубль. (31')

  • Опасно! Россияне допустили ошибку в собственной зоне и позволили Седлаку нанести опаснейший бросок в упор. Сорокин в красивом шпагате справился с угрозой. (30')

  • Россияне атакуют безостановочно. На этот раз Владимир Ткачёв бросал по воротам Грубеца. Вновь вбрасывание в зоне чехов. (30')

  • Вновь в центре внимания звено Шипачёва. Правда, организовать ещё один опасный выпад помешала микротравма Капризова. В ногу хоккеисту попала шайба, вследствие чего он был вынужден поехать на смену. Слепышев сменил Кирилла и отметился опасным броском. (29')

  • Опять действия развиваются в зоне гостей. На этот раз Ожиганов от синей линии набросил на ворота Грубеца, но голкипер уверенно зафиксировал шайбу. (29')

  • И снова жарко у ворот Грубеца. Скидка из-за ворот на Семёнова, но голкипер сборной Чехии опять спасает. Россияне смотрятся всё активнее и активнее. (28')

  • Капризов ошибся с передачей и не позволил Шипачёву выйти один на один с Грубецом. Правда, на этом атака не закончилась. Защитники помогли вернуть шайбу, после чего первое звено вновь оказалось у ворот соперника. Кирилл имел отличный шанс отличиться, но вратарь спас. (27')

  • Посмелее стали действовать россияне. Пропущенная шайба взбодрила хозяев льда, вследствие чего они стали активнее идти вперёд. Апатия середины первого периода осталась в прошлом. (26')

  • И сразу ответ Чехии. Яшкин оказался в опасной близости от ворот и бросил, но Сорокин справился. А было довольно опасно. (26')

  • Первое звено оказалось немного успешнее. Шипачёв, Капризов и Григоренко смогли подольше задержать шайбу в зоне соперника, а затем имели шанс организовать выход два в одного, но не повезло. Защитник сборной Чехии подстраховал. (25')

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить