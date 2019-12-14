В борьбе за первую победу: Россия обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Чехии в рамках второго тура Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Кудашова пытаются реабилитироваться за неудачу во встрече со шведами и одержать первую победу на домашнем этапе Еврохоккейтура. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Даничев