В борьбе за первую победу: Россия обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала по хоккею
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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14 декабря 2019
Обоюдоострая игра на льду. На этот раз Кузьменко имел все шансы забросить третью шайбу сборной России, но упустил момент. Семёнов прострелил вдоль ворот, но Александр не смог отправить шайбу в пустой угол и оформить дубль. (31')
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Опасно! Россияне допустили ошибку в собственной зоне и позволили Седлаку нанести опаснейший бросок в упор. Сорокин в красивом шпагате справился с угрозой. (30')
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Россияне атакуют безостановочно. На этот раз Владимир Ткачёв бросал по воротам Грубеца. Вновь вбрасывание в зоне чехов. (30')
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Вновь в центре внимания звено Шипачёва. Правда, организовать ещё один опасный выпад помешала микротравма Капризова. В ногу хоккеисту попала шайба, вследствие чего он был вынужден поехать на смену. Слепышев сменил Кирилла и отметился опасным броском. (29')
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Опять действия развиваются в зоне гостей. На этот раз Ожиганов от синей линии набросил на ворота Грубеца, но голкипер уверенно зафиксировал шайбу. (29')
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И снова жарко у ворот Грубеца. Скидка из-за ворот на Семёнова, но голкипер сборной Чехии опять спасает. Россияне смотрятся всё активнее и активнее. (28')
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Капризов ошибся с передачей и не позволил Шипачёву выйти один на один с Грубецом. Правда, на этом атака не закончилась. Защитники помогли вернуть шайбу, после чего первое звено вновь оказалось у ворот соперника. Кирилл имел отличный шанс отличиться, но вратарь спас. (27')
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Посмелее стали действовать россияне. Пропущенная шайба взбодрила хозяев льда, вследствие чего они стали активнее идти вперёд. Апатия середины первого периода осталась в прошлом. (26')
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И сразу ответ Чехии. Яшкин оказался в опасной близости от ворот и бросил, но Сорокин справился. А было довольно опасно. (26')
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Первое звено оказалось немного успешнее. Шипачёв, Капризов и Григоренко смогли подольше задержать шайбу в зоне соперника, а затем имели шанс организовать выход два в одного, но не повезло. Защитник сборной Чехии подстраховал. (25')
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