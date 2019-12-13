Первый хет-трик за «Рейнджерс» и лидерство по очкам среди россиян: как Панарин становится суперзвездой НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голами и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и оформил свой первый хет-трик в новом клубе. Это позволило ему выйти на восьмое место в рейтинге бомбардиров и первым из россиян преодолеть отметку в 40 набранных очков за сезон. О том, почему именно Панарин может стать следующей отечественной суперзвездой НХЛ и достичь статуса Александра Овечкина, — в материале RT.

Очередной игровой день НХЛ прошёл под знаком Артемия Панарина. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» записал на свой счёт первый хет-трик в свитере новой команды и присовокупил к этому результативную передачу на Мику Зибанежада. Это не только принесло его коллективу победу над «Сан-Хосе Шаркс», но и позволило россиянину завоевать звание первой звезды дня.

Панарин вышел на авансцену в середине второго периода и больше не покидал её вплоть до финальной сирены. Примечательно, что две первые шайбы были оформлены в тот момент, когда россиянин находился на непривычном для него правом краю атаки. Сначала он здорово воспользовался передачей Райана Строума и пробросил снаряд между ног Мартина Джонса. Второй раз он забил спустя почти полчаса, выкатившись из-за ворот и бросив точно в ближний угол. Эффектной точкой стал «расстрел» уже пустого створа, закрепивший преимущество гостей.

Таким образом, «Рейнджерс» продолжили борьбу за попадание в плей-офф, а «Сан-Хосе Шаркс» потерпели шестое поражение подряд. Калифорнийский коллектив находится в глубоком кризисе, и выйти из него пока не помогла даже смена тренера. В данном матче состоялся дебют Боба Бугнера, исполняющего обязанности тренера, но положительного эффекта он оказать не смог.

Что касается Панарина, то для него этот хет-трик стал первым в составе новой команды и третьим в его заокеанской карьере, стартовавшей в октябре 2015 года. Это объясняется тем, что он всегда слыл скорее организатором атак и славился умением отдать своевременную передачу, а не желанием нанести бросок. В связи с этим в его послужном списке присутствует не только ассистентский покер, но и пента-трик. 9 декабря 2017 года он принял участие в каждой из пяти заброшенных шайб «Коламбуса» в противостоянии с «Нью-Джерси».

Благодаря нынешнему успешному выступлению, Панарин стал всего лишь 17-м хоккеистом, которому удавалось оформить по хет-трику в составе трёх разных клубов. Но тем интереснее, что на льду неизменно присутствовали игроки «Рейнджерс». Так, в 2016 году Артемий трижды поразил ворота Хенрика Лундквиста в свитере «Чикаго», два года спустя повторил это в составе «Коламбуса». Тогда журналисты даже спросили, нет ли между ним и шведским голкипером своего рода договорённости, но оказалось, что дело исключительно в коллективе из Большого яблока.

Подобная результативность помогла Панарину не только стать главной звездой дня в НХЛ, но и первым из россиян перешагнуть отметку в 40 набранных очков за сезон. После победы над «Сан-Хосе» в его активе значится 41 (18 + 23) балл, а ближайшим преследователем является юный Андрей Свечников из «Каролины» с 34 (13 + 21) очками. Третью строчку делят звёздные Александр Овечкин и Никита Кучеров, имеющие в своём активе по 33 очка.

Бомбардирские успехи и стабильность Артемия всё более явно указывают на то, что в России появилась новая суперзвезда. Безусловно, он давно считается одним из сильнейших отечественных спортсменов и традиционно входит в шорт-листы самых талантливых хоккеистов планеты. Уже в «Коламбусе» он демонстрировал высокую продуктивность, что отлично подтверждали его результаты. Так, в каждом из двух сезонов он устанавливал новый рекорд «Блю Джекетс» по количеству очков за регулярный чемпионат.

Но, защищая цвета коллектива из Огайо, очень сложно добиться суперзвёздного статуса. «Коламбус» образован лишь в 2000 году, поэтому не имеет богатой истории, а его главным достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. К тому же он показывает очень вязкий оборонительный хоккей. Выступая за такую команду, практически невозможно вписать своё имя в историю. Но даже это не мешало Артемию блистать на льду и радовать своих персональных поклонников бомбардирскими свершениями.

В Нью-Йорке же Панарин имеет все шансы полностью реализовать свой потенциал и может быть уверен, что о его успехах узнают во всём мире. «Рейнджерс» — одна из старейших команд НХЛ и первый в истории американский обладатель Кубка Стэнли. При этом матчи клуба проходят на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден», а среди бывших игроков значатся такие легенды, как Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Брайан Лич, Яромир Ягр, Павел Буре, Майк Рихтер и другие.

Кроме того, от синерубашечников всегда ждут исключительно успехов, в связи с чем спортсмены постоянно находятся под сильным давлением. В связи с этим многие сомневались, что форвард сможет в кратчайшие сроки привыкнуть к игре в подобной атмосфере и с ходу продемонстрирует успехи. Но по состоянию на декабрь можно смело сказать, что период адаптации прошёл крайне быстро и незаметно.

Панарин отлично чувствует себя в одном из крупнейших городов мира и ухитряется не отвлекаться на многочисленные соблазны. Он полностью сосредоточен на хоккее, что явно подтверждают его достижения. На данный момент он набирает в среднем по 1,32 очка за встречу и в случае сохранения заданного темпа может впервые в карьере набрать 100 очков за регулярный чемпионат. Пока лучший результат Артемия — 87 (28 + 59) баллов.

Всё это показывает, что в скором времени Панарин вполне может достичь статуса, который позволит ему если не затмить Овечкина, то уверенно встать с ним рядом. Причём это касается не только уровня игры, но и популярности. Долгое время лишь Евгений Малкин мог соперничать с капитаном «Вашингтона», но совсем скоро у него может появиться соперник.

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Безусловно, для этого Артемию придётся выдержать жёсткую конкуренцию с другими соотечественниками, успевшими громко заявить о себе. Так, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко уже имеют в активе победы в Кубке Стэнли вместе со своими командами, а Никита Кучеров является рекордсменом по количеству очков за сезон среди россиян. Однако к неоспоримым достоинствам форварда «Рейнджерс» можно отнести не только высочайшее мастерство, но и мощную харизму, а игра в Нью-Йорке лишь способствует росту его популярности.

Однако, чтобы действительно сравняться с атлетами калибра Овечкина и Малкина, Панарину необходимо добавить в копилку как индивидуальные, так и командные награды. Сейчас он занимает восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги и имеет все шансы побороться за «Арт Росс Трофи». Конечно, отставание от Коннора Макдэвида (20 + 37) и Леона Драйзайтля (20 + 35) из «Эдмонтона» более чем внушительное, но от спадов никто не застрахован.

Кроме того, прошлый сезон в очередной раз показал, что шансы на победу в Кубке Стэнли имеют абсолютно все участники плей-офф. Завоевание главного трофея НХЛ с ходу сделает Панарина одним из главных лиц лиги и уж точно обеспечит ему сравнение с Овечкиным. Правда, для этого нужно оказаться в числе 16 сильнейших. Пока «Рейнджерс» занимает 10-е место в Восточной конференции, уступая один балл идущему восьмым «Монреалю».