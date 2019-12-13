Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Панарин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, чем помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

Второй звездой дня стал голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 43 из 43 бросков по своим воротам в матче с «Каролина Харрикейнз» (1:0).

Третьей звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что Панарин оформил третий хет-трик в карьере в НХЛ.