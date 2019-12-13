Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Панарин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, чем помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.
Второй звездой дня стал голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 43 из 43 бросков по своим воротам в матче с «Каролина Харрикейнз» (1:0).
Третьей звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс».
Ранее сообщалось, что Панарин оформил третий хет-трик в карьере в НХЛ.