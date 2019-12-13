Панарин оформил третий хет-трик в карьере в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой третий хет-трик за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Знаковое для 28-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», в котором он стал автором трёх голов.

Для Панарина это третий хет-трик в карьере в НХЛ. Примечательно, что прежде, в период выступлений за «Коламбус Блю Джекетс», россиянину подобное не удавалось — все три хет-трика он оформил в составе «Рейнджерс».

Панарин играет в НХЛ с 2015 года. В общей сложности в его активе 361 (134 + 227) очко в 352 матчах, из которых на нынешний сезон приходится 41 (18 + 23) очко.

Ранее сообщалось, что хет-трик Панарина помог «Рейндежрс» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.