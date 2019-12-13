Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» хет-трик в свой актив записал Артемий Панарин, автором дубля стал Мика Зибанеджад. Ещё одну шайбу забросил Йеспер Фаст. В активе Панарина также одна голевая передача. Павел Бучневич очков не набрал, а Александр Георгиев провёл на льду все 60 минут игры и отразил 15 из 18 бросков по своим воротам.

За «Сан-Хосе» забили Томаш Гертл, Логан Кутюр и Бренден Диллон.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» прервал серию из трёх поражений в НХЛ, победив «Вегас».