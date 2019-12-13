«Сент-Луис» прервал серию из трёх поражений в НХЛ, победив «Вегас»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Блюз» принесли шайбы Маккензи Макикерна, Оскара Сундквиста, Джейдена Шварца и Роберта Томаса. Иван Барбашёв очков не набрал.

«Вегас» ответил голами Макса Пачиоретти и Уильяма Каррье.

В других матчах игрового дня «Питтсбург Пингвинз» в овертайме взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» (1:0), «Баффало Сэйбрз» переиграл «Нэшвилл Предаторз» (4:3), «Детройт Ред Уингз» победил «Виннипег Джетс» (5:2), «Миннесота Уайлд» на последней минуте вырвала победу над «Эдмонтон Ойлерз» (6:5), «Калгари Флэймз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), «Аризона Койотс» взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), «Ванкувер Кэнакс» в овертайме победил «Каролина Харрикейнз» (1:0), а «Анахайм Дакс» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ несмотря на 27 сейвов Сергея Бобровского.