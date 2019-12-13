«Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского

«Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Айдендерс» принесли шайбы Девона Тейвза, Мэтью Барзала и Андерса Ли. Семён Варламов провёл всю игру в запасе.

«Флорида» ответила голом Майка Хоффмана. Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ.