«Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского

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«Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Айдендерс» принесли шайбы Девона Тейвза, Мэтью Барзала и Андерса Ли. Семён Варламов провёл всю игру в запасе.

«Флорида» ответила голом Майка Хоффмана. Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Евгений Дадонов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ.

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