Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса, оформившего дубль. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи. Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.
За «Бостон» забили Патрис Бержерон и Джон Мур.
Ранее сообщалось, что владелец «Вашингтона» прокомментировал вручение награды за вклад в развитие американского хоккея Александру Овечкину.