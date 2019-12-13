Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса, оформившего дубль. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи. Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

За «Бостон» забили Патрис Бержерон и Джон Мур.

Ранее сообщалось, что владелец «Вашингтона» прокомментировал вручение награды за вклад в развитие американского хоккея Александру Овечкину.