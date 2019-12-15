Борьба за вторую победу: Россия обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею встречается с Финляндией в матче Кубка Первого канала по хоккею. Ранее подопечные Алексея Кудашова в рамках турнира уступили Швеции и в серии буллитов обыграли Чехию, а теперь постараются одержать вторую победу. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Даничев