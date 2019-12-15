Борьба за вторую победу: Россия обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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15 декабря 2019
Удаление у сборной России за минуту и 24 секунды до перерыва. Ожиганов получил две минуты за толчок соперника клюшкой. (19')
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Нападающий сборной Финляндии пытался из-за ворот отдать пас на партнёра. Эта передача не прошла. Сорокин грамотно сыграл на перехвате. (18')
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Российские хоккеисты сейчас стараются навязывать соперникам борьбу на каждом участке площадки. Очень некомфортно финнам. (17')
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В целом достаточно грамотно действуют россияне на разрушение. Подопечные Кудашова спокойно обороняются и не дают финнам создать ничего особенного. (15')
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Сорокин вновь поймал шайбу после несильного броска соперника. Опять на пятаке небольшая заварушка. (14')
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Ещё один бросок от синей линии по российским воротам. Сорокин начеку. Егор пока действует безошибочно. (13')
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А теперь Слепышев совершил слаломный проход к чужим воротам, но не сумел забить! На этот раз у финских ворот произошла небольшая потасовка! Эмоции постепенно накаляются. (12')
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Какая контратака прошла у сборной России! Ткачёв и Сошников улетели к чужим воротам, но Никита не сумел переиграть Франса Туохимаа в ближнем бою! Великолепно среагировал вратарь финской команды. (10')
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Наброс от синей линии на ворота сборной России. Сорокин шайбу забрал, и тут же на пятаке началась потасовка между хоккеистами обеих команд! Обошлось без серьёзной драки. (9')
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От правого борта прошёл бросок по воротам сборной России. Сорокин на всякий случай намертво зафиксировал шайбу. Будет вбрасывание в нашей зоне. (8')