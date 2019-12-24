Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 500 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Знаковое для 26-летнего россиянина событие произошло в выигранном домашнем матче с «Флорида Пантерз» (6:1), в котором он забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

Таким образом, Кучеров преодолел отметку в 500 очков за карьеру в НХЛ и вышел на девятое место в истории среди российских игроков по набранным очкам, опередив Валерия Каменского. Для этого ему потребовался 481 матч. Теперь в его активе 502 (201 + 301) очка. В текущем регулярном чемпионате он набрал 40 (13 + 27).

Ранее сообщалось, что гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче НХЛ.