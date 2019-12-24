Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Тампе» принесли шайбы Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Брейдена Пойнта, Алекса Киллорна и Виктора Хедмана, оформившего дубль. В активе Кучерова также две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам.

«Флорида» ответила голом Джонатана Юбердо. Сергей Бобровский записал в свой актив 28 сейвов.

Ранее сообщалось, что три голевые передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» разгромить «Чикаго» в НХЛ.