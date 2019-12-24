Три голевые передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» разгромить «Чикаго» в НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.
Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Джека Хьюза, Пи Кей Суббэна, Дэймона Сиверсона, Джона Хейдена, Трэвиса Зейджака, Блейка Коулмана и Павла Захи. В активе Никиты Гусева три результативные передачи.
Автором единственного гола «Чикаго» стал Зак Смит.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».