Три голевые передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» разгромить «Чикаго» в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три голевые передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» разгромить «Чикаго» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Джека Хьюза, Пи Кей Суббэна, Дэймона Сиверсона, Джона Хейдена, Трэвиса Зейджака, Блейка Коулмана и Павла Захи. В активе Никиты Гусева три результативные передачи.

Автором единственного гола «Чикаго» стал Зак Смит.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».

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