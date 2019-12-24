Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Брюинз» принесли шайбы Джейка Дебраска, Брэда Маршана (14), Андерса Бьорка, Чарли Койла, Давида Крейчи и Патриса Бержерона, оформившего дубль.

«Вашингтон» ответил шайбами Александра Овечкина, Ларса Эллера и Гарнета Хэтэуэя. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали, голкипер Илья Самсонов совершил три сейва за 37 минут 41 секунду предоставленного ему игрового времени.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Калгари».

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