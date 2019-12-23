Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» крупно проиграл «Калгари Флэймз».

Встреча, проходившая в «Американ-Эйрлайнс центре» в Далласе, завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Калгари» забрасывали Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Дерек Райан. Единственная шайба «Далласа» на счету Дениса Гурьянова.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов пропускал матч из-за травмы. Его соотечественник Денис Гурьянов отметился одной заброшенной шайбой. Вратарь хозяев Антон Худобин провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Панарин набрал очки в седьмом подряд матче «Рейнджерс».