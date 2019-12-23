Панарин набрал очки в седьмом подряд матче «Рейнджерс»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Анахайм Дакс» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одним из героев встречи стал россиянин Артемий Панарин, который отдал передачу на Бретта Хаудена в случае со вторым голом хозяев и продлил свою результативную серию до семи встреч. Нападающий стал лишь четвёртым игроком «Рейнджерс» за последние десять лет, кому удавались не менее двух серий из семи и более матчей с набранными очками. Всего же Панарин провёл на льду 18 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «+1».

Другой российский форвард, Павел Бучневич, отыграл 16 минут и 51 секунду, отметившись одним броском и четырьмя силовыми приёмами.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов пропустил тренировку «Далласа» и может не сыграть с «Калгари».

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