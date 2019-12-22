СМИ: Радулов пропустил тренировку «Далласа» и может не сыграть с «Калгари»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов не принял участие в последнем тренировочном занятии команды.

Об этом сообщает журналист Майк Хейка в Twitter. Радулов восстанавливается от травмы нижней части тела. В ночь с 22 на 23 декабря «Даллас» сыграет матч регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз».

В текущем сезоне россиянин провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 24 (10+14) очка.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на третье место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ.