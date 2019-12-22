Малкин вышел на третье место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место среди российских игроков по количеству очков, набранных за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин вышел на третье место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ
  • Reuters

Знаковое для 33-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс», в котором он стал автором голевой передачи.

Таким образом, теперь в активе Малкина 1033 (400 + 633) очка за карьеру в НХЛ, и он вышел на третье место в истории лиги среди россиян по набранным очкам, опередив Александра Могильного, на счету которого 1032 (473 + 559) очка.

Лидером по данному показателю является форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 1246 (680 + 566) очками. На втором месте — Сергей Фёдоров с 1179 (483 + 696) очками.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в НХЛ.

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