Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в НХЛ
  • Reuters

Знаковое для 26-летнего россиянина событие произошло в проигранном выездном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3), в котором он стал автором единственной шайбы своей команды.

Таким образом, Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в НХЛ. Для этого ему потребовалось 480 матчей.  В  общей сложности в его активе 499 (200 + 299) очков. В текущем регулярном чемпионате он набрал 37 (12 + 25).

Ранее сообщалось, что Овечкин может пропустить Матч звёзд НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить