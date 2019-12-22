Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Знаковое для 26-летнего россиянина событие произошло в проигранном выездном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3), в котором он стал автором единственной шайбы своей команды.

Таким образом, Кучеров достиг отметки в 200 шайб за карьеру в НХЛ. Для этого ему потребовалось 480 матчей. В общей сложности в его активе 499 (200 + 299) очков. В текущем регулярном чемпионате он набрал 37 (12 + 25).

Ранее сообщалось, что Овечкин может пропустить Матч звёзд НХЛ.