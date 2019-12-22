Овечкин не исключил, что может пропустить Матч звёзд НХЛ
- Reuters
«Всегда классно стать капитаном команды на Матче звёзд. Спасибо болельщикам, которые сделали выбор в мою пользу. Это огромная честь для меня, команды и всей организации», — приводит слова Овечкина обозреватель НХЛ Том Гулитти в своём Twitter.
Он отметил, что пока не может сказать, будет ли он играть в Матче звёзд.
«Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть здоровым для самых важных игр в будущем», — добавил 34-летний российский форвард.
Матч звёзд пройдёт 24—26 января 2020 года в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось что Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звёзд НХЛ.