Овечкин не исключил, что может пропустить Матч звёзд НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на избрание его капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Овечкин не исключил, что может пропустить Матч звёзд НХЛ
  • Reuters

«Всегда классно стать капитаном команды на Матче звёзд. Спасибо болельщикам, которые сделали выбор в мою пользу. Это огромная честь для меня, команды и всей организации», — приводит слова Овечкина обозреватель НХЛ Том Гулитти в своём Twitter.

Он отметил, что пока не может сказать, будет ли он играть в Матче звёзд.

«Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть здоровым для самых важных игр в будущем», — добавил 34-летний российский форвард.

Матч звёзд пройдёт 24—26 января 2020 года  в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось что Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звёзд НХЛ.

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