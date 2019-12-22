Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звёзд НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Уточняется, что Овечкина в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона.
В НХЛ отметили, что капитаном команды Тихоокеанского дивизиона выбран канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического — чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона», Центрального — канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.
21 декабря Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных на выезде.