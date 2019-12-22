Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звёзд НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звёзд 2020 года.
Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звёзд НХЛ
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Уточняется, что Овечкина в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. 

В НХЛ отметили, что капитаном команды Тихоокеанского дивизиона выбран канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического — чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона», Центрального — канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

21 декабря Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных на выезде.

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