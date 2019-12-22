Гол плюс пас Орлова, достижение Малкина и 200-я шайба Кучерова: россияне стали одними из главных героев вечера в НХЛ

«Вашингтон» на своём льду обыграл «Тампа-Бэй» и одержал десятую победу в 12 последних матчах. Защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился голом и результативной передачей, а форвард гостей Никита Кучеров забросил 200-ю шайбу в карьере. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин обогнал Александра Могильного и вышел на третье место по очкам в НХЛ среди россиян. Как россияне провели очередной игровой день — в материале RT.

Успех «Вашингтона» и 200-й гол Кучерова

Одним из центральных матчей дня в НХЛ стало противостояние лучших команд регулярки нынешнего и прошлого сезонов. «Тампа-Бэй» является действующим обладателем Президентского кубка, а «Вашингтон» на всех парах идёт к тому, чтобы стать преемником флоридского коллектива. Очередным шагом стала уверенная победа над «Лайтнинг». На данный момент подопечным Тодда Рирдена удалось выиграть десять встреч из последних 12 и набрать 57 очков.

Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу «Кэпиталз», а одним из главных героев стал Дмитрий Орлов. Он забил победный гол и принял участие в заключительной шайбе. Сначала защитник мощнейшим броском замкнул комбинацию с участием Евгения Кузнецова и Якуба Враны, а затем помог Нику Дауду поразить пустые ворота.

При этом голом престижа в составе «Тампа-Бэй» отметился обладатель «Арт Росс Трофи» прошлого сезона Никита Кучеров. В нынешнем он выглядит не так впечатляюще и пока занимает лишь 15-е место (12 + 25) в рейтинге бомбардиров. Тем не менее точный бросок в дуэли с «Вашингтоном» стал для него 200-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с экс-игроком «Колорадо» Валерием Каменским.

Сомнения Овечкина

Ещё одним знаменательным событием стало объявление капитанов на Матч звёзд НХЛ. Александр Овечкин составил компанию Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», Давиду Пастрняку из «Бостона» и Натану Маккинонну из «Колорадо», возглавив Столичный дивизион. Лидер «Вашингтона» в третий раз подряд удостоился подобной чести, а в общем счёте это мероприятие станет для него восьмым в карьере.

Загвоздка в том, что на данный момент российский хоккеист не решил, хочет ли участвовать в звёздном уикенде. Он признался, что «всегда здорово быть капитаном команды звёзд», и поблагодарил фанатов, но пока не дал окончательного ответа относительно своего выступления.

«Мы посмотрим. Нужно провести много игр. Сделаю то, что лучше для моего здоровья и (выступления. — RT) в плей-офф», — заявил Овечкин.

Стоит отметить, что ранее Овечкин уже отказывался от участия в Матче звёзд НХЛ. Это произошло в прошлом сезоне, причём назывались всё те же причины. В наказание он был отстранён на одну игру регулярного чемпионата.

Достижение Малкина

В отличие от «Вашингтона», «Питтсбург» не смог продлить свою успешную серию и разгромно уступил «Ванкуверу». Хозяева взяли верх со счётом 4:1, а автором единственной шайбы в составе гостей стал Джейк Гюнтцель. Он здорово сыграл на добивании после щелчка Джареда Макканна, а главным организатором комбинации выступил Евгений Малкин. При этом американец мог оформить и дубль, но не смог попасть в пустой угол после передачи россиянина.

Тем не менее даже это не помешало Малкину покорить очередную планку. Если ранее он стал автором 400-го гола в карьере, то сейчас набрал 1033 очка и вышел на третье место среди российских хоккеистов в НХЛ по данному показателю. Малкин обошёл бывшего нападающего «Баффало Сейбрз» Александра Могильного. Выше него располагаются лишь экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров (1179) и всё тот же Овечкин (1246).

Точные броски Дадонова и Гаврикова

Порадовали своих поклонников и другие отечественные хоккеисты. Так, Евгений Дадонов помог «Флориде» в гостях обыграть «Каролину», став автором первой заброшенной шайбы. Джейк Гардинер грубо ошибся на синей линии и совершил потерю, а Брайн Бойл мгновенно бросил россиянина в прорыв. Тот вышел один на один с Петром Мразеком и легко переиграл чеха. Впоследствии «Пантерз» ещё трижды огорчили оппонента, а «Харрикейнз» смогли ответить лишь двумя точными попаданиями.

Благодаря этому Дадонов набрал 26 (13 + 13) очков в 35 матчах и вышел на седьмое место в рейтинге бомбардиров среди россиян. Всего на пять баллов его опережает Малкин. Правда, тот провёл на 12 встреч меньше. При этом расслабляться нападающему «Флориды» не стоит. Лишь два очка ему уступает Александр Радулов, а Иван Проворов — четыре.

Также своё имя на табло зажёг Владислав Гавриков. Защитник «Коламбуса» приложил руку к разгрому «Нью-Джерси» и отметился заброшенной шайбой, которая стала для него только третьей в сезоне. Россиянин поддержал атаку коллектива и получил пас прямо напротив ворот. Остальное было делом техники — точный кистевой бросок в угол стал неберущимся для Жиля Сенна.

В отличие от соотечественников, Семён Варламов покинул лёд в не самом приподнятом настроении. В сверхрезультативном матче его «Айлендерс» уступил «Анахайму» в серии буллитов, а сам голкипер пропустил пять шайб. И это при том, что по его воротам было нанесено лишь 28 бросков.