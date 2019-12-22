Шайба Орлова с передачи Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Орлова с передачи Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли голы Радко Гудаса, Ника Дауда и Дмитрия Орлова, забившего с передачи Евгения Кузнецова. В активе Орлова также голевая передача. Александр Овечкин очков не набрал, а голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил.

«Тампа» ответила голом Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский провёл весь матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Василевский назвал себя «очень-очень средним» голкипером.

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