Василевский назвал себя «очень-очень средним» голкипером

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказал мнение о своей игре в нынешнем сезоне.

«Если в прошлом сезоне у меня приходился один плохой матч на пять-шесть хороших, то сейчас хорошие и плохие игры чередуются. Мне не хватает стабильности, я обязан играть лучше», — приводит слова Василевского The Athletic.

Он отметил, что такая ситуация является непростой для него, но подчеркнул, что ему нравятся новые вызовы.

«Если я хочу оставаться среди элитных вратарей НХЛ, я должен понять, как вернуть свой уровень. Сейчас я очень-очень средний вратарь», — добавил 25-летний россиянин.

В нынешнем сезоне Василевский сыграл в 25 матчах, ни один из которых ему не удалось отыграть на ноль. В общей сложности по его воротом было нанесено 762 броска, 72 из которых он не сумел парировать, и таким образом его процент сейвов составляет 90,6%.

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