Достижение Самсонова, 346-й гол Овечкина и две передачи Гусева: как «Вашингтон» на выезде победил «Нью-Джерси» в НХЛ
- © Paul Bereswill/Getty Images/AFP
Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ ознаменовался большим количеством результативных встреч. Одной из них стал матч, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал у себя «Вашингтон Кэпиталз». Активными действиями в нём отметились россияне. Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов заработали на двоих три очка и помогли своей команде одержать победу со счётом 6:3.
От капитана столичной команды в каждой игре ожидают результативных действий, поэтому даже непродолжительный период без заработанных очков вызывает у болельщиков волнение. Однако на этот раз ему удалось прервать трёхматчевую безголевую серию. Кроме того, встреча в Нью-Джерси стала 900-й, в которой Овечкин вышел на лёд вместе с нападающим Никласом Бекстрёмом в составе «Вашингтона».
Матч начался с неприятного для гостей эпизода. На четвёртой минуте после прострела нападающего «Нью-Джерси» Кайла Палмьери Орлов переправил шайбу в собственные ворота, на что никак не сумел отреагировать вратарь Илья Самсонов. Затем последовала длительная осада последнего рубежа хозяев, однако Маккензи Блэквуд был непробиваем.
Лишь на 19-й минуте «Кэпиталз» удалось сравнять счёт. Овечкин направил шайбу в ворота эффектным кистевым броском справа после передачи Бекстрёма. Спустя минуту швед удвоил преимущество гостей.
В начале второго периода гости на некоторое время потеряли бдительность и пропустили контратаку, главными героями которой стали Блейк Коулман и Никита Гусев. Забегая вперёд, отметим, что российский нападающий стал единственным хоккеистом в составе «Нью-Джерси», завершившим встречу с положительным показателем полезности (+1).
Спустя 15 минут последовал один из ключевых эпизодов матча. Овечкин, Бекстрём и Орлов разыграли «треугольник» в одно касание, и «Вашингтон» вновь вышел вперёд. Это настолько раззадорило игроков, что на кураже они забросили ещё три шайбы подряд, доведя счёт до разгромного. Авторами голов стали Джон Карлсон, Йонас Зигенталер и Рихард Паник.
Хозяевам льда удалось отыграть лишь одну шайбу. Окончательный счёт в последние минуты матча установил Майлз Вуд, одним из ассистентов которого стал Гусев.
Нынешний гол для Овечкина — 346-й в выездных матчах НХЛ. По данному показателю он занимает шестое место, которое делит с членом Зала хоккейной славы Марселем Дионном, знаменитым канадским центрфорвардом. С 402 голами лидирует в этом списке Уэйн Гретцки.
На данный момент россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов, имея в своём активе 22 шайбы. Лидером гонки остаётся нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 28 голов.
Что касается Бекстрёма, то в своём 900-м матче с Овечкиным он набрал 900-е очко в карьере. Делясь впечатлениями об этом достижении, швед отдал должное одноклубнику.
«Это действительно здорово. Признаться, я не надеялся на такой результат, но иногда такое происходит. Круто быть частью этого клуба столько времени. Мне повезло играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс, поэтому нужно наслаждаться каждым моментом», — приводит слова Бекстрёма The Washington Post.
Стоит отметить и достижение голкипера «Вашингтона» Самсонова, в игре с «Нью-Джерси» отразившего 24 броска из 27. Он стал вторым вратарём в истории НХЛ, одержавшим победу в первых семи выездных матчах подряд. До него этот результат покорялся лишь хоккеисту «Сент-Луис Блюз» Бренту Джонсону. Кроме того, на данный момент он занимает первое место среди новичков по проценту сейвов и среднему показателю пропущенных шайб.
Главный тренер Вашингтона Тодд Рирден остался доволен игрой своих подопечных.
«У нас была возможность уделить время отработке разных аспектов нашей игры. Начало мне понравилось: хоть мы и пропустили первыми, у нас было много хороших моментов в первом периоде и парни не сдавались. Затем по ходу встречи это принесло свои плоды», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.
Уже 22 декабря «Вашингтон» примет на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Нам удалось заработать два очка в матче с молодой и трудолюбивой командой, а теперь мы возвращаемся домой, чтобы выспаться и приготовиться к встрече со свежей «Тампой», — добавил Рирден.
- «Плохо и грустно»: Овечкин — о решении WADA об отстранении России от Игр и ЧМ
- Первый хет-трик за «Рейнджерс» и лидерство по очкам среди россиян: как Панарин становится суперзвездой НХЛ
- Битва за Кубок Стэнли или возвращение на родину: где окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»
- «Верим, что Кроуфорд сделал выводы»: «Чикаго» временно отстранил тренера за инцидент с насилием 12-летней давности
- Второй лакросс-гол Свечникова и 400-я шайба Малкина: российские хоккеисты продолжают переписывать историю НХЛ