Достижение Самсонова, 346-й гол Овечкина и две передачи Гусева: как «Вашингтон» на выезде победил «Нью-Джерси» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан гостей Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. В этой встрече он в 900-й раз вышел на лёд вместе с одноклубником Никласом Бекстрёмом. Ещё один россиянин, защитник Дмитрий Орлов, записал на свой счёт результативный пас.

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ ознаменовался большим количеством результативных встреч. Одной из них стал матч, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал у себя «Вашингтон Кэпиталз». Активными действиями в нём отметились россияне. Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов заработали на двоих три очка и помогли своей команде одержать победу со счётом 6:3.

От капитана столичной команды в каждой игре ожидают результативных действий, поэтому даже непродолжительный период без заработанных очков вызывает у болельщиков волнение. Однако на этот раз ему удалось прервать трёхматчевую безголевую серию. Кроме того, встреча в Нью-Джерси стала 900-й, в которой Овечкин вышел на лёд вместе с нападающим Никласом Бекстрёмом в составе «Вашингтона».

Матч начался с неприятного для гостей эпизода. На четвёртой минуте после прострела нападающего «Нью-Джерси» Кайла Палмьери Орлов переправил шайбу в собственные ворота, на что никак не сумел отреагировать вратарь Илья Самсонов. Затем последовала длительная осада последнего рубежа хозяев, однако Маккензи Блэквуд был непробиваем.

Лишь на 19-й минуте «Кэпиталз» удалось сравнять счёт. Овечкин направил шайбу в ворота эффектным кистевым броском справа после передачи Бекстрёма. Спустя минуту швед удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода гости на некоторое время потеряли бдительность и пропустили контратаку, главными героями которой стали Блейк Коулман и Никита Гусев. Забегая вперёд, отметим, что российский нападающий стал единственным хоккеистом в составе «Нью-Джерси», завершившим встречу с положительным показателем полезности (+1).

Спустя 15 минут последовал один из ключевых эпизодов матча. Овечкин, Бекстрём и Орлов разыграли «треугольник» в одно касание, и «Вашингтон» вновь вышел вперёд. Это настолько раззадорило игроков, что на кураже они забросили ещё три шайбы подряд, доведя счёт до разгромного. Авторами голов стали Джон Карлсон, Йонас Зигенталер и Рихард Паник.

Хозяевам льда удалось отыграть лишь одну шайбу. Окончательный счёт в последние минуты матча установил Майлз Вуд, одним из ассистентов которого стал Гусев.

Нынешний гол для Овечкина — 346-й в выездных матчах НХЛ. По данному показателю он занимает шестое место, которое делит с членом Зала хоккейной славы Марселем Дионном, знаменитым канадским центрфорвардом. С 402 голами лидирует в этом списке Уэйн Гретцки.

На данный момент россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов, имея в своём активе 22 шайбы. Лидером гонки остаётся нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 28 голов.

Что касается Бекстрёма, то в своём 900-м матче с Овечкиным он набрал 900-е очко в карьере. Делясь впечатлениями об этом достижении, швед отдал должное одноклубнику.

«Это действительно здорово. Признаться, я не надеялся на такой результат, но иногда такое происходит. Круто быть частью этого клуба столько времени. Мне повезло играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс, поэтому нужно наслаждаться каждым моментом», — приводит слова Бекстрёма The Washington Post.

Стоит отметить и достижение голкипера «Вашингтона» Самсонова, в игре с «Нью-Джерси» отразившего 24 броска из 27. Он стал вторым вратарём в истории НХЛ, одержавшим победу в первых семи выездных матчах подряд. До него этот результат покорялся лишь хоккеисту «Сент-Луис Блюз» Бренту Джонсону. Кроме того, на данный момент он занимает первое место среди новичков по проценту сейвов и среднему показателю пропущенных шайб.

Главный тренер Вашингтона Тодд Рирден остался доволен игрой своих подопечных.

«У нас была возможность уделить время отработке разных аспектов нашей игры. Начало мне понравилось: хоть мы и пропустили первыми, у нас было много хороших моментов в первом периоде и парни не сдавались. Затем по ходу встречи это принесло свои плоды», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

Уже 22 декабря «Вашингтон» примет на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Нам удалось заработать два очка в матче с молодой и трудолюбивой командой, а теперь мы возвращаемся домой, чтобы выспаться и приготовиться к встрече со свежей «Тампой», — добавил Рирден.