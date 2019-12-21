Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Никлас Бекстрём и по разу отличились Александр Овечкин, Джон Карлсон, Йонас Зигенталер и Рихард Паник. У хозяев шайбы забросили Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Майлз Вуд.

Овечкин ещё отметился результативной передачей, набрав, таким образом, два очка. Его партнёр по команде Дмитрий Орлов сделал один голевой пас.

Другой россиянин, выступающий за «Дэвилз», Никита Гусев, сделал две результативные передачи.

Ранее 27 сейвов Семёна Варламова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» взять верх над «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.