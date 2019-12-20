27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» взять верх над «Бостоном» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Брюинз» забили Андерс Бьорк и Тори Крюг. «Айлендерс» ответил голами Джонни Бойчака и Мэтью Барзала.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победный для «Нью-Йорка» бросок реализовал Барзал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков по своими воротам и был признан первой звездой матча.

В других встречах игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), «Виннипег Джетс» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (1:4), «Калгари Флэймз» в овертайме уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4), «Аризона Койотс» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» (5:8), а «Ванкувер Кэнакс» в овертайме победил «Вегас Голден Найтс» (5:4).

Ранее сообщалось, что шайбы Воробьёва и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало» в матче НХЛ.