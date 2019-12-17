«Верим, что Кроуфорд сделал выводы»: «Чикаго» временно отстранил тренера за инцидент с насилием 12-летней давности

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» объявил о временном отстранении ассистента главного тренера Марка Кроуфорда. Независимое расследование подтвердило, что в прошлом он неоднократно применял насилие по отношению к своим подопечным. Инцидент с нападающим Шоном Эйвери, послуживший причиной проверки, произошёл в 2007 году. Наставник полностью признал свою вину и рассказал, что уже прошёл курс терапии у психолога.

«В хоккее не место злоупотреблению властью»

В Национальной хоккейной лиге к своему логическому завершению подошла одна из самых громких историй последних недель. Ассистент главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Марк Кроуфорд официально отстранён от занимаемой должности в связи с произошедшим 12 лет назад нападением на бывшего форварда Шона Эйвери. Однако специалист сможет вернуться к работе уже 2 января 2020 года.

В заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте НХЛ, сообщается, что независимая комиссия подтвердила факт неправомерного поведения Кроуфорда во время работы в других командах. В расследовании приняли участие его бывшие игроки и функционеры. Подчёркивается, что в самом «Чикаго», к которому он присоединился в июне 2019-го, подобных случаев выявлено не было.

«Мы не оправдываем его поведение. Наше расследование подтвердило, что Марк посещал психолога, чтобы улучшить навыки общения и стать лучше как человек и тренер. Регулярные сеансы продолжаются с 2010 года и по сей день. Мы верим, что за последние 10 лет он сделал выводы из своих действий и искренне старается исправиться и развиваться в личностном и профессиональном плане», — отметили в «Чикаго».

Поводом к расследованию послужило заявление Эйвери, сделанное им в конце ноября. Он рассказал, что в сезоне-2006/07, будучи игроком «Лос-Анжелес Кингз», он подвергся физическому воздействию со стороны Кроуфорда. Во время одного из матчей он заработал штраф за нарушение численного состава. Это настолько разозлило специалиста, что он подошёл к подчинённому, сидевшему на противоположном конце скамьи запасных, и ударил его ногой по спине. По словам хоккеиста, удар был настолько сильный, что на его теле остался след.

Позднее Эйвери подчеркнул, что не имеет претензий к бывшему наставнику, однако в «Чикаго» инициировали расследование, на время которого Кроуфорд был отстранён от работы с командой. Тогда же начали появляться и другие сообщения, бросающие тень на репутацию тренера. Так, бывший нападающий «Кингз» Патрик О'Салливан выразил готовность принять активное участие в деле, так как сам неоднократно подвергался унижениям со стороны канадского специалиста.

«В хоккее не место злоупотреблению властью. Говорю об этом, как человек, который прошёл через ужасные вещи. Во многом это случилось из-за моего первого тренера в НХЛ, знавшего о том, что в детстве я становился жертвой насилия. Надеюсь, что всем причастным в скором времени воздастся по заслугам», — написал О'Салливан в Twitter.

Ранее о схожей ситуации рассказал бывший защитник Брент Сопел. По его словам, на посту главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Кроуфорд позволял себе бить, пинать и даже душить хоккеистов.

После обнародования итогов расследования «Чикаго» тренер принёс извинения за свои действия, а также поблагодарил бывших подчинённых за то, что они нашли в себе силы открыто рассказать о произошедшем. Он признал вину, заявив, что в своём желании мотивировать их иногда заходил слишком далеко.

«Я научился выражать и контролировать эмоции по-новому. Полностью осознаю ответственность за свои действия. Что касается будущего, продолжу работать над собой, прислушиваться к тем, кому причинил боль, и делать выводы из их опыта. Моя цель — сопереживать и относиться с пониманием ко всем игрокам, бывшим и действующим. Как тренер и человек, я надеюсь, что смогу создать атмосферу уважения», — заявил Кроуфорд.

Однако заявление Кроуфорда удовлетворило далеко не всех. Так, О'Салливан не поверил в искренность раскаяния и призвал канадца выступить публично. В то же время он признался, что принял бы извинения тренера, если бы тот обратился к нему лично.

«Ответственность — это не составленное юристом заявление в клубном пресс-релизе. Если ты искренен, то надо выйти к прессе и признать её публично. Пришло время двигаться вперёд. Если ты тренер, то относись к людям с уважением, тогда они захотят сделать нечто большее для тебя», — написал экс-нападающий.

Accountability doesn’t come in the form of a crafted statement by a lawyer hidden in a team release. Stand up and be accountable publicly to the media if it’s sincere. Time to move on for me though. Treat people with respect if you’re a coach and they will want to do more for you https://t.co/yQF32WH8zr — Patrick O'Sullivan (@realPOSULLIVAN) December 17, 2019

Хоккейная версия #MeToo

Отстранение Кроуфорда произошло на волне набирающего обороты движения за борьбу с дискриминацией в НХЛ, которые многие сравнивают с известной акцией #MeToo. Несколько бывших и действующих хоккеистов выступили с публичными признаниями о том, что в прошлом подвергались разным формам насилия со стороны тренеров.

Автором одного из самых громких заявлений стал темнокожий нападающий Аким Алиу. Он рассказал, что будучи игроком «Рокфорд Айс Хогс» неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве со стороны тренера Билла Питерса. Руководство НХЛ резко осудило специалиста, на тот момент возглавлявшего «Калгари Флэймс», и вскоре он был отправлен в отставку.

Комментируя произошедшее, форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс подчеркнул, что каждый темнокожий игрок хотя бы один раз за карьеру находился в схожей ситуации, однако открыто говорить об этом решаются единицы.

Ещё одной «жертвой» набирающего обороты движения стал наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок. О его неоднозначных методах работы высказались сразу несколько бывших подопечных. Так, по словам нападающего Митчелла Марнера, специалист заставлял его составлять своеобразный рейтинг, в котором одноклубники расставлялись от самого трудолюбивого до самого ленивого. Затем список зачитывался перед всей командой. Как и в остальных случаях, данная история имела место несколько лет назад.