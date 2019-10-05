«Филадельфия» с Проворовым одолела «Чикаго» в матче НХЛ в Праге

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в чешской Праге и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конечны, а также по разу отличились Оскар Линдблом и Михаэль Раффль. У коллектива из Чикаго шайбы забросили Александер Нюландер, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 53 секунды и закончил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», в «Блэкхоукс» — с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Проворов рассказал, как относится к своему рекордному контракту в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить