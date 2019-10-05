«Филадельфия» с Проворовым одолела «Чикаго» в матче НХЛ в Праге

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в чешской Праге и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конечны, а также по разу отличились Оскар Линдблом и Михаэль Раффль. У коллектива из Чикаго шайбы забросили Александер Нюландер, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 53 секунды и закончил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», в «Блэкхоукс» — с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Проворов рассказал, как относится к своему рекордному контракту в НХЛ.