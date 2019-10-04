Проворов рассказал, как относится к своему рекордному контракту в НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» россиянин Иван Проворов заявил, что играет в хоккей не ради денег.

«Мне 22 года, я играю в хоккей не ради денег. Я просто люблю этот спорт, наслаждаюсь своим делом, работой. Контракт мне не снёсет голову, не стану тратить деньги беспредельно. Всё у меня будет нормально!» — цитирует Проворова «Матч ТВ».

Летом хоккеист подписал шестилетний контракт с «Филадельфией» на сумму $40,5 млн. Этот договор стал рекордным для российских защитников в НХЛ.

Ранее Проворов высказался по поводу возможности проведения матча НХЛ в России.