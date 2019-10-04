Проворов высказался по поводу возможности проведения матча НХЛ в России

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов считает, что российские любители данного вида спорта хотели бы увидеть матч лиги в родной стране.
Проворов высказался по поводу возможности проведения матча НХЛ в России
  • Иван Проворов (слева)
  • Reuters

«Я бы хотел увидеть, как НХЛ проводит матч в Москве или Санкт-Петербурге. Уверен, что российские любители хоккея также мечтают посмотреть такие игры. Думаю, болельщики всё равно бы с удовольствием пришли посмотреть игру двух команд НХЛ. Во-первых, нас, российских хоккеистов, всегда поддерживают в России, пускай даже мы выступаем за океаном. Во-вторых, матч регулярного сезона НХЛ будет очень интересен фанатам. Когда есть за что играть, поединок должен быть зрелищным. Уверен, был бы большой ажиотаж», — цитирует россиянина «Матч ТВ».

Иван Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В нынешнее межсезонье хоккеист подписал рекордный для российских защитников контракт — $40,5 млн на шесть лет.

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