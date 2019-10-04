Тренер «Рейнджерс» о Панарине: а вы бы не были счастливы с таким контрактом?
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«Панарин выглядел счастливым? А вы бы не были счастливы с таким контрактом? Для суперзвёзд очень важно оставаться хорошими людьми. Если публика любит его сейчас, то, когда узнает его получше, полюбит намного сильнее. Этот парень стремится к победе, у него отличная рабочая этика, он любит тренироваться. На него приятно смотреть», — цитирует Куинна The Athletic.
В летнее межсезонье Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн.
Ранее Панарин заявил, что для него было очень важно забросить первую шайбу за «Рейнджерс».