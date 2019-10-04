Панарин: для меня было очень важно забросить первую шайбу за «Рейнджерс»
- AFP
- © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Для меня было очень важно забросить эту шайбу. Первая игра была напряжённой и шла по всей площадке. Так что я просто очень рад, что сумел это сделать», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Россиянин летом перешёл в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс», подписав семилетний контракт с суммарным окладом $81,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка.