Панарин: для меня было очень важно забросить первую шайбу за «Рейнджерс»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за новый клуб.

«Для меня было очень важно забросить эту шайбу. Первая игра была напряжённой и шла по всей площадке. Так что я просто очень рад, что сумел это сделать», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Россиянин летом перешёл в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс», подписав семилетний контракт с суммарным окладом $81,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка.