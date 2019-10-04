«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Виннипег Джетс».

Матч, проходивший на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился со счётом 6:4 в пользу «Рейнджерс».

В составе победителей забросили Марк Стаал, Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Бретт Хауден и Брендан Смит. У «Виннипега» дублем отметился Блейк Уилер, также по шайбе добавили Марк Шайфли и Кайл Коннор.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ.