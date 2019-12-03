Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» поддержал расследование в отношении Кроуфорда

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Бывший нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Патрик О'Салливан отреагировал на отстранение Марка Кроуфорда от работы в «Чикаго Блэкхоукс» из-за обвинений в физическом воздействии на игроков.
Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» поддержал расследование в отношении Кроуфорда
  • © Patrick Straub/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Несколько лет назад я говорил о физическом насилии, когда меня били на скамейке. А словесные оскорбления были просто обычным делом. Я с нетерпением жду участия в расследовании, проводимом «Чикаго», — написал О'Салливан в своём Twitter.

О'Салливан играл за «Лос-Анджелес» с 2006 по 2009 год, Кроуфрод тренировал «Кинз» с 2006 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» отстранил Кроуфорда из-за инцидента 12-летней давности.

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