Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» поддержал расследование в отношении Кроуфорда
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«Несколько лет назад я говорил о физическом насилии, когда меня били на скамейке. А словесные оскорбления были просто обычным делом. Я с нетерпением жду участия в расследовании, проводимом «Чикаго», — написал О'Салливан в своём Twitter.
О'Салливан играл за «Лос-Анджелес» с 2006 по 2009 год, Кроуфрод тренировал «Кинз» с 2006 по 2008 год.
Ранее сообщалось, что «Чикаго» отстранил Кроуфорда из-за инцидента 12-летней давности.