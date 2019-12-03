Клуб НХЛ «Чикаго» отстранил тренера из-за инцидента 12-летней давности

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» временно отстранил от работы тренера команды Марка Кроуфорда.

Как сообщает пресс-служба «Чикаго», 58-летний специалист отстранён на время расследования, связанного с появившимися в его адрес обвинениями в физическом воздействии на хоккеиста.

Известный в прошлом игрок Шон Эйври заявил, что 12 лет назад во время работы в «Лос-Анджелес Кингз» Кроуфорд ударил его на скамейке запасных во время одного из матчей.

На протяжении тренерской карьеры Кроуфорд, помимо «Кингз» и «Блэкхоукс», работал в таких клубах, как «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», с которым выиграл Кубок Стэнли, а также «Даллас Старз» и «Оттава Сенаторз».

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве.