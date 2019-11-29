Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Билл Питерс, отстранённый от исполнения своих обязанностей несколькими днями ранее, признался, что оскорблял своего бывшего подопечного Акима Алиу на расовой почве.
Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на опубликованное в социальных сетях письмо Питерса генеральному менеджеру «Флеймз» Брэду Тревелингу, факт подлинности которого подтвердили в канадском клубе.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в сезоне-2009/10, когда Питерс работал с фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). По словам Алиу, тренеру не нравилась музыка, которую нападающий включал в раздевалке, из-за чего между ними возник конфликт.

Кроме того, бывший игрок НХЛ Михал Йордан обвинил Питерса в том, что во время работы в должности главного тренера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», которую специалист занимал в период с 2014 по 2018 год, он применял физическое воздействие к игрокам во время матчей. Это подтвердил и экс-ассистент Билла в «Харрикейнз» Род Бринд’Амор.

В настоящее время НХЛ проводит расследование по делу Питерса, по итогам которого к специалисту могут быть применены дисциплинарные санкции.

Ранее сообщалось, что в Англии дисквалифицировали и оштрафовали футболиста за проявление расизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить