Клуб НХЛ «Чикаго» продлил отстранение тренера из-за инцидента 12-летней давности

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» продлил временное отстранение тренера Марка Кроуфорда от работы с командой.
Клуб НХЛ «Чикаго» продлил отстранение тренера из-за инцидента 12-летней давности
  • © nhl.com/blackhawks

Как сообщает пресс-служба «Чикаго», по итогам проведённого внутреннего расследования, а также опроса бывших подопечных и коллег 58-летнего специалиста было принято решение продлить его отстранение до 2 января 2020 года, после чего он снова вернётся к работе с командой.

Отмечается, что в клубе осуждают его действия в отношении игроков, которые имели место в прошлом, но подчеркнули, что специалист ведёт активную работу над собой и подобных инцидентов не происходило за время его работы в «Чикаго».

Кроуфорд был отстранён в начале декабря после обвинений Шона Эйври, заявившего, что 12 лет назад во время работы в «Лос-Анджелес Кингз» Кроуфорд ударил его на скамейке запасных во время одного из матчей.

Ранее стало известно, что у хоккеиста «Филадельфии» было обнаружено онкологическое заболевание.

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