У хоккеиста «Филадельфии» обнаружено онкологическое заболевание

Шведский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблум выбыл на неопределённый срок из-за онкологического заболевания.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что игрок начнёт курс терапии уже на следующей неделе.

«Вряд ли он будет играть в этом сезоне. Клуб сделает всё возможное, чтобы поддержать Оскара, и мы проследим, чтобы о нём заботились как следует», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Линдблум сыграл 30 матчей в Национальной хоккейной лиге, забросил 11 шайб и сделал семь результативных передач.

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