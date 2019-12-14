Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2010 Скьявоне объявила о победе над раком

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2010 года Франческа Скьявоне объявила о победе над раком.

Ранее популярная итальянская спортсменка, завершившая карьеру в прошлом году из-за проблем со здоровьем, прошла курсы химиотерапии.

«Всем привет! После восьми месяцев молчания я хочу рассказать вам, что со мной произошло. У меня был диагностирован рак. Я прошла курсы химиотерапии, я боролась и по-прежнему дышу. Я выиграла этот бой», — написала 39-летняя Скьявоне в Twitter.

Итальянка начала выступления в 1996 году. За свою долгую карьеру она выиграла 15 турниров WTA, в том числе восемь — в одиночном разряде, а также вместе со сборной Италии трижды становилась обладательницей Кубка Федерации.

Ранее в пятницу, 13 декабря, российский теннисист Даниил Медведев победил бельгийца Давида Гоффена в полуфинале выставочного турнира в столице Саудовской Аравии.

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