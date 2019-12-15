Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго»
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на заявление главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе, сделанное после матча.
Отмечается, что на данный момент у Барбашёва диагностирована травма верхней части тела, но спортсмен пройдёт медобследование на следующий день.
Россиянин провёл на льду 11 минут 13 секунд.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».