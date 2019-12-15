Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на заявление главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе, сделанное после матча.

Отмечается, что на данный момент у Барбашёва диагностирована травма верхней части тела, но спортсмен пройдёт медобследование на следующий день.

Россиянин провёл на льду 11 минут 13 секунд.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

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