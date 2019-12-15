Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

Россиянин получил повреждение на девятой минуте второго периода, после заблокированного броска от защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.

Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа, и в третьем периоде игрок уже не вышел на лёд.

В текущем сезоне Кучеров сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате, забросил десять шайб и сделал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин забросил шайбу и не реализовал буллит в проигранном матче для «Нью-Йорк Рейнджерс».

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