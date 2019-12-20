«Спасение года» Варламова, 45 сейвов Худобина и 15-я шайба Свечникова: российские хоккеисты провели ударный вечер в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил «сейв года» и помог своей команде в серии буллитов обыграть «Бостон». Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 45 бросков во встрече с «Тампой». А нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. RT рассказывает об успехах российских хоккеистов в отчётном игровом дне НХЛ.

27 сейвов Варламова и решающее спасение в серии буллитов

Отчётный игровой день получился богатым на события для российских хоккеистов, но, пожалуй, главными действующими лицами стали вратари Семён Варламов и Антон Худобин. Первый помог «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов обыграть «Бостон Брюинз». Уроженец Самары совершил 27 сейвов, один из которых был просто невероятным.

Во втором периоде Варламов проявил чудеса реакции и вытащил шайбу из дальнего угла после щелчка Андерса Бьорка с убойной дистанции. Даже сам нападающий после игры назвал этот сейв «отличным». А в серии буллитов Семён ещё и справился с броском Брэда Маршана и принёс команде победу.

Неудивительно, что именно российский голкипер был признан первой звездой матча, а главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц не скрывал своего восхищения от действий подопечного.

«Во втором периоде Варламов совершил классное спасение. Это было очень круто. Совершенно точно, это сейв года. После такого спасения мы получили определённый импульс», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Сам Семён скромно отметил, что команде важно было реабилитироваться перед болельщиками после восьми пропущенных шайб от «Нэшвилла» в предыдущем матче регулярного чемпионата.

Два балла Радулова за результативность и вторая звезда Сергачёв

Но ещё более яркий вечер выдал вратарь «Далласа» Антон Худобин, совершивший 45 сейвов в матче с «Тампой Бэй». Однако это не помогло ему удостоиться хоть какой-нибудь номинации от НХЛ. Зато голкипер получил абсолютное признание со стороны партнёров. Например, автор победной шайбы в овертайме Тайлер Сегин назвал Антона «первой, второй и третьей звездой».

«Хорошо ли мы сегодня играли? Нет. Но в то же время мы смогли найти способ одержать победу, что является самым важным. У «Тампы» было много опасных моментов, но именно за это я получаю зарплату. Я выполняю свою задачу, другие парни выполняют свою. Когда вы играете с настолько креативной командой, как «Тампа», порой будут случаться такие матчи», — цитирует Худобина Dallas News.

При этом второй звездой назвали защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва, набравшего два балла за результативность (1+1). Голом и передачей отметился также форвард «Далласа» Александр Радулов. Именно он открыл счёт уже на пятой минуте, реализовав большинство. Но хозяева ответили на это тремя своими шайбами. Тем не менее «Старз» удалось сократить отставание в счёте до минимума и за пять минут до конца основного времени сравнять счёт.

А в овертайме победу гостям принёс Сегин, результативную передачу которому отдал как раз Радулов. В данном эпизоде не лучшим образом сыграл Андрей Василевский — он вообще провёл не самый удачный матч и сумел отразить лишь 16 бросков из 20.

Шайба Наместникова в меньшинстве и шестой гол Анисимова

В другой встрече защитник «Оттавы» Владислав Наместников сумел в меньшинстве поразить ворота «Нэшвилла». В начале второго периода россиянин получил передачу от партнёра, вошёл в зону и со средней дистанции нанёс бросок в дальний угол. Это помогло «Сенаторз» повести в счёте.

А незадолго до второго перерыва отличился и другой российский легионер «Оттавы», Артём Анисимов. Этот гол стал для него уже шестым в сезоне. Однако все старания россиян не помогли «Сенаторз» одержать победу в основное время. «Нэшвилл» уступал — 1:4, но не сдался и в заключительном периоде счёт сравнял. Однако в овертайме Энтони Дюклер всё же принёс победу команде Анисимова и Наместникова.

Дебютный гол Воробьёва и разгром от россиян

Удалось отличиться и российским хоккеистам «Филадельфии» Михаилу Воробьёву и Ивану Проворову. «Флайерз» неожиданно разгромили сражающийся за попадание в зону плей-офф «Баффало» — 6:1, а отечественные легионеры приняли непосредственное участие в низвержении соперника, причём Воробьёв открыл счёт и отметился дебютной шайбой в сезоне.

Правда, гол Михаила во многом получился курьёзным. В середине первого периода он набросил шайбу на пятачок от правого борта, а соперник неудачно подставил клюшку и дезориентировал собственного вратаря. Проворов же реализовал большинство мощнейшим броском со средней дистанции.

Достижение Свечникова и камбэк «Колорадо»

Не остался без баллов за результативность и один из лучших российских бомбардиров НХЛ текущего сезона — Андрей Свечников. Причём форвард своим точным броском помог «Каролине» совершить впечатляющий камбэк в матче с «Колорадо». Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в начале третьего хозяева вышли вперёд.

Однако за три минуты до финальной сирены Свечников счёт сравнял, а затем «Харрикейнз» и вовсе вырвали победу. Для Андрея эта шайба стала уже 15-й в сезоне. В списке лучших снайперов он уступает лишь двум своим соотечественникам — Александру Овечкину (21) и Артемию Панарину (20). А в гонке бомбардиров Свечников (36 баллов за результативность) догнал Никиту Кучерова и приблизился к Панарину (43).