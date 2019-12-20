Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Тампу» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Тампу» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:3.

В основное время встречи за «Даллас» забили Александр Радулов, Радек Факса и Джейсон Дикинсон. В активе Дениса Гурьянова одна голевая передача.

«Тампа» ответила голами Михаила Сергачёва, Алекса Киллорна и Ондржея Палата. Кроме того, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали в свой актив по одному результативному пасу.

В овертайме победу «Далласу» принесла шайба Тайлера Сегина, забившего с передачи Радулова.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков, а вратарь «Старз» Антон Худобин» — 45.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин стал третьим в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN.

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