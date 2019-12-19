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Овечкин стал третьим в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN.
Овечкин стал третьим в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN
  • Reuters

Список всех игроков опубликован на сайте издания.

Лучшим хоккеистом признан Сидни Кросби, а вторым стал Коннор Макдэвид.

Кроме Овечкина в топ-100 попали ещё девять россиян Евгений Малкин (6-е место), Павел Дацюк (11), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88), Александр Сёмин (100).

Ранее сообщалось, что Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ.

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