Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
- Reuters
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Этого показателя он достиг после гола в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».
Рекордсменом является Александр Овечкин с 679 шайбами. За ним располагаются Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).
«Питтсбург» обыграл «Калгари» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ.