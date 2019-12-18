Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал седьмым российским игроком, который забросил 400 шайб за карьеру в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Этого показателя он достиг после гола в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».

Рекордсменом является Александр Овечкин с 679 шайбами. За ним располагаются Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).

«Питтсбург» обыграл «Калгари» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ.

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