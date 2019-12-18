Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на четвёртое место среди российских игроков по количеству набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, теперь в активе Малкина 1031 очко за карьеру в НХЛ. Он вышел на четвёртое место по данному показателю, обогнав Алексея Ковалёва (1029).

Рекордсменом среди россиян является Александр Овечкин (1244), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), а тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в НХЛ.